AIR METHODS MEDICAL FLIGHTS TO EXPAND INTO SIOUX CITY

AIR MEDICAL SERVICE PROVIDER “AIR METHODS” HAS ANNOUNCED THAT THE “LIFENET OF THE HEARTLAND” PROGRAM WILL BE EXPANDING INTO SIOUX CITY LATER THIS YEAR.
THE NEW BASE, LIFENET 1-4, WILL HELP EXPAND ACCESS TO LIFESAVING CARE ACROSS WESTERN IOWA, EASTERN NEBRASKA AND SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA.
THE BASE PLANS TO OPERATE AN AIRBUS H-130 AIRCRAFT, WHICH WILL BE FULLY EQUIPPED WITH THE ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT AND MEDICATIONS REQUIRED TO FUNCTION AS A FLYING I-C-U.
THE FLIGHT NURSES AND PARAMEDICS WILL CARRY BLOOD ON BOARD, ALLOWING THEM TO ADMINISTER THAT LIFESAVING RESOURCE AT A TRAUMA SCENE OR IN FLIGHT.