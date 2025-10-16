WALTHILL MAN CONVICTED OF VEHICULAR HOMICIDE

THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE HAS SECURED A CONVICTION AGAINST WAKINYAN TOLA FREEMONT FOR HOMICIDE BY VEHICLE – OPERATING UNDER THE INFLUENCE IN MONONA COUNTY DISTRICT COURT.
THE 37-YEAR-OLD FREEMONT FROM WALTHILL, NEBRASKA WAS DRIVING A VEHICLE ON HIGHWAY 175 IN MONONA COUNTY THE MORNING OF OCTOBER 18, 2023.
HE CROSSED THE CENTER LINE INTO THE LANE AND COLLIDED WITH AN ONCOMING VEHICLE DRIVEN BY JOHN CRESWELL.
THE VEHICLES COLLIDED ALMOST HEAD-ON, RESULTING IN FATAL INJURIES TO CRESWELL.
A PASSENGER IN THE FREEMONT VEHICLE WAS SERIOUSLY INJURED.
FREEMONT WAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL AND METHAMPHETAMINE BASED ON TOXICOLOGY TESTS COMPLETED BY THE IOWA DCI LAB INCLUDING A BLOOD ALCOHOL LEVEL BETWEEN 0.98 AND .154
FREEMONT REMAINS HELD WITHOUT BOND AWAITING A PRE-SENTENCING INVESTIGATION.