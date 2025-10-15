SIOUX CITY MAN SERVING LIFE IN PRISON DIES FROM ILLNESS

A SIOUX CITY MAN SERVING LIFE IN PRISON HAS DIED.
63-YEAR-OLD MATTHEW SCOTT HALLUM WAS PRONOUNCED DEAD AT 10:42 P.M. TUESDAY NIGHT IN A HOSPICE ROOM OF THE IOWA MEDICAL AND CLASSIFICATION CENTER.
HALLUM WAS SENTNECED TO LIFE IN PRISON ON FEBRUARY 17TH OF 1997 ON CHARGES OF FIRST DEGREE MURDER AND FIRST DEGREE SEXUAL ABUSE, PLUS ASSAULT TO INFLICT SERIOUS INJURY.
HE WAS CONVICTED FOR THE FEBRUARY, 1993 MURDER AND RAPE OF 15 YEAR OLD TANYA RUBOTTOM.
HALLUM WAS ACQUITTED OF FIRST DEGREE ARSON IN THAT CASE.