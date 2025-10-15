SIOUX CITY & LE MARS RECEIVE RAIL PROJECT FUNDING

THE IOWA TRANSPORTATION COMMISSION HAS APPROVED FUNDING FOR RAIL IMPROVEMENTS FOR SIOUXLAND PROJECTS.
D-O-T SPOKESMAN JIM GLASPIE SAYS FLOYD VALLEY TRANSLOAD WON LOANS FOR IMPROVEMENTS AT TWO LOCATIONS IN SIOUX CITY.
THE FIRST LOAN IS FOR 830-THOUSAND DOLLARS FOR RAIL IMPROVEMENTS AT THE LEWIS BOULEVARD FACILITY.
THE COMPANY ALSO GOT A 256-THOUSAND DOLLAR LOAN FOR ITS NEARBY LOCATION WHERE THEY HANDLE GRAIN.
GLASPIE SAYS THE TRACK WILL BE BROUGHT BACK UP TO STANDARDS:
THE B-J-R-Y TRANSLOAD COMPANY WON A LOAN OF 792-THOUSAND DOLLARS FOR RAIL IMPROVEMENTS IN AN AREA OF THE LE MARS INDUSTRIAL PARK.
THE COMPANY HAS A LOAD TRANSFER YARD WHERE THEY HANDLE LUMBER BROUGHT IN ON RAIL CARS.
GLASPIE SAYS THE LOANS ARE FOR 80 PERCENT OF THE PROJECTS, AND THE BUSINESSES PUT UP THE OTHER 20 PERCENT.