Home Local News POLICE INVESTIGATE MORNINGSIDE STABBING

POLICE INVESTIGATE MORNINGSIDE STABBING

By
Woody Gottburg
-
15
SHARE

SIOUX CITY POLICE ARE CONTINUING THEIR INVESTIGATION OF A STABBING THAT OCCURRED THIS PAST WEEKEND IN MORNINGSIDE.

SGT. TOM GILL SAYS OFFICERS WERE CALLED EARLY THIS PAST SATURDAY MORNING:

STABBED3 OC…….OUT OF HIS HEAD. :14

THE 24-YEAR-OLD MALE WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL, AND THEN TO AN OMAHA HOSPITAL:

STABBED4 OC…….WHO DID IT.  :13

THE VICTIM WAS RELEASED FROM THE OMAHA HOSPITAL ON TUESDAY.

POLICE INVESTIGATORS DETERMINED THAT THIS WAS A TARGETED ATTACK:

STABBED5 OC……. TIPLINE. :14

THAT NUMBER IS (712) 258-8477 OR 258-TIPS, OR CALL POLICE DIRECTLY AT 279-6440.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR