POLICE INVESTIGATE MORNINGSIDE STABBING

SIOUX CITY POLICE ARE CONTINUING THEIR INVESTIGATION OF A STABBING THAT OCCURRED THIS PAST WEEKEND IN MORNINGSIDE.
SGT. TOM GILL SAYS OFFICERS WERE CALLED EARLY THIS PAST SATURDAY MORNING:
STABBED3 OC…….OUT OF HIS HEAD. :14
THE 24-YEAR-OLD MALE WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL, AND THEN TO AN OMAHA HOSPITAL:
STABBED4 OC…….WHO DID IT. :13
THE VICTIM WAS RELEASED FROM THE OMAHA HOSPITAL ON TUESDAY.
POLICE INVESTIGATORS DETERMINED THAT THIS WAS A TARGETED ATTACK:
STABBED5 OC……. TIPLINE. :14
THAT NUMBER IS (712) 258-8477 OR 258-TIPS, OR CALL POLICE DIRECTLY AT 279-6440.