CITY BOAT DOCKS TO BE REMOVED FRIDAY

THE SIOUX CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT ANNOUNCES IT WILL BE REMOVING BOAT DOCKS FOR THE WINTER SEASON, WITH REMOVAL EXPECTED ON OR AROUND OCTOBER 17TH.
THE CHRIS LARSEN PARK BOAT RAMP WILL REMAIN OPEN.
THE CITY SAYS WINTERIZING BOAT DOCKS IS A PROACTIVE STEP TO PRESERVE THE EQUIPMENT AND ENSURE THEY ARE READY FOR THE NEXT SEASON.
THE PROCESS IS CRITICAL IN COLD AND FREEZING WATER, AS SHIFTING ICE CAN CAUSE SEVERE DAMAGE TO DOCKS THAT ARE LEFT IN THE WATER.
THE CITY SAYS THE DOCKS WILL BE REINSTALLED IN THE SPRING ONCE THE ICE MELTS, AND CONDITIONS ARE SAFE.
KSCJ file photo