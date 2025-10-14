SAND WILL AUDIT DES MOINES PUBLIC SCHOOL DISTRICT

STATE AUDITOR ROB SAND CONFIRMED TUESDAY AFTERNOON THAT HIS OFFICE HAD RECEIVED A QUALIFYING REQUEST FOR A RE-AUDIT OF THE DES MOINES PUBLIC SCHOOLS.
HE SAYS HIS OFFICE WILL CONDUCT PROCEDURES AT THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM AND AS A RESULT, THE REQUEST ITSELF IS CONFIDENTIAL AND WILL NOT BE SHARED,.
THREE REPUBLICAN MEMBERS OF THE IOWA SENATE PREVIOUSLY SENT SAND A LETTER, ASKING HIM TO EVALUATE THE PROCESS THE DES MOINES SCHOOL BOARD USED TO HIRE IAN ROBERTS, WHO WAS ARRESTED BY IMMIGRATION AGENTS LAST MONTH AND FACES FEDERAL GUN CHARGES.
SAND, A DEMOCRAT, SAYS THE STATE AUDITOR’S OFFICE ONLY HAS THE AUTHORITY TO INVESTIGATE LOCAL ENTITITES WHEN THE REQUEST COMES FROM SOMEONE WITHIN THE CITY, COUNTY OR — IN THIS CASE — SCHOOL DISTRICT. NONE OF THE SENATORS WHO SENT THE LETTER LIVE IN DES MOINES.
STATE LAW REQUIRES ANNUAL AUDITS FOR ALL PUBLIC SCHOOL DISTRICTS IN IOWA.
MANY USE PRIVATE AUDITING FIRMS OR C-P-AS.
