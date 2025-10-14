Home Local News SAND WILL AUDIT DES MOINES PUBLIC SCHOOL DISTRICT

STATE AUDITOR ROB SAND CONFIRMED TUESDAY AFTERNOON THAT HIS OFFICE HAD RECEIVED A QUALIFYING REQUEST FOR A RE-AUDIT OF THE DES MOINES PUBLIC SCHOOLS.

HE SAYS HIS OFFICE WILL CONDUCT PROCEDURES AT THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM AND AS A RESULT, THE REQUEST ITSELF IS CONFIDENTIAL AND WILL NOT BE SHARED,.

THREE REPUBLICAN MEMBERS OF THE IOWA SENATE PREVIOUSLY SENT SAND A LETTER, ASKING HIM TO EVALUATE THE PROCESS THE DES MOINES SCHOOL BOARD USED TO HIRE IAN ROBERTS, WHO WAS ARRESTED BY IMMIGRATION AGENTS LAST MONTH AND FACES FEDERAL GUN CHARGES.

SAND, A DEMOCRAT, SAYS THE STATE AUDITOR’S OFFICE ONLY HAS THE AUTHORITY TO INVESTIGATE LOCAL ENTITITES WHEN THE REQUEST COMES FROM SOMEONE WITHIN THE CITY, COUNTY OR — IN THIS CASE — SCHOOL DISTRICT. NONE OF THE SENATORS WHO SENT THE LETTER LIVE IN DES MOINES.

SAND DM2 OC……..PARTISAN POLITICS.” :17

STATE LAW REQUIRES ANNUAL AUDITS FOR ALL PUBLIC SCHOOL DISTRICTS IN IOWA.

MANY USE PRIVATE AUDITING FIRMS OR C-P-AS.

Radio Iowa contributed

