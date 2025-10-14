Home Local News NEBRASKA STATE PATROL SEIZES 130 LBS OF METH

TROOPERS WITH THE NEBRASKA STATE PATROL HAVE ARRESTED A GEORGIA WOMAN AND SEIZED 130 POUNDS OF SUSPECTED METHAMPHETAMINE DURING A TRAFFIC STOP ON INTERSTATE 80 IN EASTERN NEBRASKA.

THIS PAST WEEKEND A TROOPER STOPPED AN EASTBOUND NISSAN ALTIMA FOR SPEEDING ON I-80 NEAR MILE MARKER 440.

DURING THE TRAFFIC STOP, THE TROOPER BECAME SUSPICIOUS OF CRIMINAL ACTIVITY AND A K-9 WITH THE PAPILLION POLICE DEPARTMENT DETECTED THE ODOR OF A CONTROLLED SUBSTANCE COMING FROM THE VEHICLE.

THERE WERE SEVERAL TRASH BAGS IN THE TRUNK, CONTAINING 130 POUNDS OF SUSPECTED METHAMPHETAMINE.

THE DRIVER, 47-YEAR-OLD IESHA SMITH, OF SMYRNA, GEORGIA, WAS ARRESTED FOR POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DELIVER.

SHE WAS LODGED IN SARPY COUNTY JAIL.

