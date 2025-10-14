IOWA D-O-T TO DEDICATE NEW BRIDGE NEAR CHEROKEE

THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WILL SOON HOLD A RIBBON CUTTING CEREMONY TO CELEBRATE THE COMPLETION AND OPENING OF THE NEW IOWA 3 BRIDGE OVER THE LITTLE SIOUX RIVER IN CHEROKEE.
THE PROJECT WAS ADVANCED A YEAR IN RESPONSE TO THE 2024 HISTORIC FLOOD EVENT’S IMPACTS TO THE TRAVELING PUBLIC.
(2024 FLOODING)
THE PROJECT INCLUDED THE BRIDGE REPLACEMENT, AN ADDITION OF AN OVERFLOW STRUCTURE, AND ROADWAY IMPROVEMENTS.
THE NEW STRUCTURES WILL ENSURE CONTINUITY AND CONNECTIVITY THROUGHOUT THAT NORTHWEST IOWA REGION DURING FUTURE FLOODING EVENTS.
THE EVENT TAKES PLACE NEXT TUESDAY, OCTOBER 21ST AT 1 P.M. AT THE IOWA D-O-T CHEROKEE OFFICE LOCATED AT 1833 INDUSTRIAL ROAD NORTH IN CHEROKEE.
AFTER THE PROGRAM AT THE OFFICE, A BRIEF RIBBON CUTTING WILL BE HELD AT THE PROJECT LOCATION. ATTENDEES WILL PARK AT THE OFFICE AND THEN TRANSPORTED BETWEEN LOCATIONS FOR SAFETY PURPOSES.