SC SCHOOL BOARD HIRES PRIVATE INVESTIGATOR

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS VOTED TO HIRE A CEDAR RAPIDS LAWFIRM TO CONDUCT AN INVESTIGATION OF A SCHOOL DISTRICT EMPLOYEE.
WHO THAT IS AND THE REASON FOR THE INVESTIGATION REMAINS A MYSTERY TO THE PUBLIC.
THE AGENDA ITEM TO RETAIN AN INDEPENDENT INVESTIGATOR WAS FIRST LISTED ON THE BOARD’S CONSENT AGENDA.
BOARD MEMBER EARL MILLER ASKED TO MOVE THE ITEM TO THE MAIN AGENDA FOR DISCUSSION AND BOARD CHAIRMAN JAN GEORGE DID SO.
BEFORE THE DISCUSSION, THE PUBLIC COMMENTS PART OF THE MEETING TOOK PLACE, AND KRISTI MCMANAMY ADDRESSED THE BOARD;
MYSTERY1 OC…….DR. GAUSMAN. :37
WHEN THE BOARD BEGAN DISCUSSION ON THE MAIN AGENDA, JAN GEORGE SAID IT WAS BY HIS REQUEST THAT THE ITEM WAS PLACED ON THE AGENDA AND DAN GREENWELL STATED THERE WAS NO CONFLICT OF INTEREST WITH THE LAWFIRM, BECAUSE IT WAS RECOMMENDED BY THE BOARD’S REGULAR DES MOINES BASED LAWFIRM:
EARL MILLER DISAGREED:
MYSTERY2 OC,,,,,BY ANOTHER ATTORNEY. :26
GEORGE DISAGREED WITH MILLER AND SAID HIRING AN INDEPENDENT INVESTIGATOR WOULD BE THE BEST PROTECTION FOR THE BOARD AND THE UNNAMED EMPLOYEE::
MYSTERY3 OC……. ALL I CAN TELL YOU. :17
A ROLL CALL VOTE WAS TAKEN APPROVING THE HIRING OF AN INVESTIGATOR 4-1 WITH MILLER THE LONE NO VOTE AND LANCE EHMCKE ABSTAINING.
THE COST OF HIRING THE INVESTIGATOR WAS NOT REVEALED, BUT THE AGENDA ITEM STATES THE COST WILL BE PAID OUT OF THE DISTRICT’S GENERAL FUND.
KSCJ File photo