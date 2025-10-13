RHODEN TO FUND KEEPING MT RUSHMORE LIGHTS ON

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN HAS ANNOUNCED HE HAS PERSONALLY DONATED FUNDS TO ILLUMINATE THE FACES OF MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL.
HIS DONATION COMES AFTER THE GOVERNMENT SHUTDOWN FORCED THE MEMORIAL’S LIGHTS TO GO DARK.
RHODEN ISSUED A STATEMENT SAYING “MOUNT RUSHMORE IS A SYMBOL OF FREEDOM, AND HE REFUSES TO LET ITS LIGHT DIM, EVEN WHEN WASHINGTON SHUTS DOWN”.
RHODEN THANKED THE MOUNT RUSHMORE SOCIETY AND THE NATIONAL PARK SERVICE FOR WORKING WITH THE STATE TO BRING THE LIGHTS BACK ON.
RHODEN’S FUNDS WILL ILLUMINATE THE RUSHMORE PRESIDENT’S FACES FOR THIS NEXT WEEK.
SEVERAL OTHER INDIVIDUALS HAVE PLEDGED TO COVER ADDITIONAL DAYS IF THE GOVERNMENT SHUTDOWN CONTINUES BEYOUND THIS WEEK.