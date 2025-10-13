NATIONAL BAR ASSOCIATION PRESIDENT-ELECT TO KEYNOTE LOCAL NAACP EVENT

THE PRESIDENT-ELECT OF THE NATIONAL BAR ASSOCIATION IS COMING TO SIOUX CITY THIS WEEKEND TO KEYNOTE THE ANNUAL NAACP FREEDOM FUND DINNER.
JAMES CARTER OF LOUISIANA WILL SPEAK AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER ON SATURDAY EVENING.
LINDA SANTI, VICE PRESIDENT OF THE SIOUX CITY NAACP, HAS KNOWN CARTER FOR SOME TIME:
CARTER1 OC…….THIS WEEKEND. :17
THE DINNER IS A TICKETED EVENT FOR THE LOCAL NAACP AND SANTI SAYS THERE ARE SEATS STILL AVAILABLE:
CARTER2 OC……A TABLE. :24
FOR THOSE WHO CAN’T MAKE THE DINNER, CARTER WILL SPEAK AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM ON SUNDAY AT 2PM IN A FREE PANEL DISCUSSION WITH HO-CHUNK C-E-O LANCE MORGAN:
CARTER3 OC……..REAL LIFE EXPERIENCES. :08
THEN ON MONDAY IN VERMILLION, CARTER WILL SPEAK AT THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA:
CARTER4 OC…USD CAMPUS. :09
THAT WILL TAKE PLACE AT THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA KNUDSON SCHOOL OF LAW