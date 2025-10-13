CHAMBER COMMITTEE ENDORSES 3 CITY COUNCIL CANDIDATES

THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE’S GOOD GOVERNMENT COMMITTEE HAS ENDORSED THREE CANDIDATES FOR THE UPCOMING SIOUX CITY COUNCIL ELECTION.
THE COMMITTEE UNANIMOUSLY CONCLUDED THIS WAS COLLECTIVELY, THE MOST IMPRESSIVE GROUP OF CANDIDATES INTERVIEWED IN RECENT MEMORY.
THE GOOD GOVERNMENT COMMITTEE ALSO CONCLUDED THAT WITH NO INCUMBENTS SEEKING RE-ELECTION, THIS ELECTION WILL BE AN OPPORTUNITY TO BRING CHANGE TO CITY HALL AND OUR SIOUX CITY COMMUNITY, WITH NEW IDEAS, VISION, AND A SENSE OF URGENCY.
WITH THAT INTENT OF INVITING CHANGE, THE COMMITTEE ENDORSED RICK BERTRAND AND PAUL KOSKOVICH AS AGENTS OF CHANGE AND ALSO ENDORSED FORMER MAYOR CRAIG BERENSTEIN AS AN ELDER STATESMAN CAPABLE OF HELPING TO ENCOURAGE AND FACILITATE CHANGE AMONG THE FIVE-MEMBER CITY COUNCIL.
THE COUNCIL ELECTION IS NOVEMBER 4TH.