ANDREWS WANTS OUT OF STATE MONEY OUT OF LOCAL POLITICS

REPUBLICAN CANDIDATE EDDIE ANDREWS SAYS IF HE’S ELECTED GOVERNOR OF IOWA, HE’LL PRESS FOR CAMPAIGN FINANCE REFORM TO GET THE STAIN OF MONEY OUT OF POLITICS.
EDDIE1 OC…….STATE OF POLITICS.” ;09
ANDREWS SAYS THE ISSUE HAS BEEN A PRIORITY SINCE HE WAS FIRST ELECTED TO THE IOWA HOUSE IN 2020.
EDDIE2 OC…….ON IOWA POLITICS.” :19
THAT BILL STALLED IN THE LEGISLATURE IN 2021.
ANDREWS SAYS HE WANTS HIS OWN CAMPAIGN TO BE A MANDATE ON MONEY.
HE SAYS THE INFLUENCE OF MONEY IN POLITICS HERE IS NOT NEARLY AS BAD AS IT IS AT THE NATIONAL LEVEL, BUT ANDREWS SAYS HE’S SEEN HOW MONEY CAN AFFECT VOTES IN THE STATE LEGISLATURE.
EDDIE3 OC…. QUITE HONESTLY. :08
ANDREWS MADE HIS COMMENTS DURING TAPING OF THE “IOWA PRESS” PROGRAM ON IOWA P-B-S.
Radio Iowa