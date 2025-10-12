ERNST HOLDS FINAL ROAST & RIDE EVENT

THE SIX-HUNDRED PEOPLE WHO GATHERED FOR IOWA SENATOR JONI ERNST’S FINAL “ROAST AND RIDE” EVENT SATURDAY APPLAUDED HER CAREER AS WELL AS RECENT TRUMP ADMINISTRATION MOVES.
ERNST WAS JOINED ON THE RIDE BY U-S HOMELAND SECURITY SECRETARY KRISTI NOEM, THE EVENT’S KEYNOTE SPEAKER, WHO RECEIVED A STANDING OVATION WHEN SHE MENTIONED THE IMMIGRATION ARREST OF NOW-FORMER DES MOINES SUPERINTENDENT IAN ROBERTS.
ROAST6 OC………AS WELL.” (CROWD FADE) :07
CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA, WHO IS EXPECTED TO OFFICIALLY ANNOUNCE SOON THAT HE’S RUNNING FOR GOVERNOR, SAYS THE DES MOINES SCHOOL BOARD HIRED ROBERTS BECAUSE HE FIT A LIBERAL, PROGRESSIVE AGENDA.
ROAST7 OC……….IS WHAT HAPPENS.” :07
ERNST SPENT SOME TIME REMINISCING ABOUT HER TIME IN THE U.S. SENATE:
ROAST8 OC…….DRAIN THE SWAMP.” :18
ERNST GOT EMOTIONAL NEAR THE END OF THE EVENT AS SHE THANKED HER MOTHER AND THEN RECOGNIZED THE MOTHER AND BROTHER OF SARAH ROOT OF COUNCIL BLUFFS IN THE CROWD.
A MAN FROM HONDURAS ACCUSED OF KILLING THE 21-YEAR-OLD ROOT IN EARLY 2016 WHILE HE WAS DRIVING DRUNK IN OMAHA VANISHED AFTER POSTING BAIL.
ROAST9 OC……..IN MARCH.” (APPLAUSE FADE) :14
SIX MONTHS AFTER ROOT’S DEATH, HER FAMILY ATTENDED THE SENATOR’S 2016 ROAST AND RIDE AND BECAME ADVOCATES FOR A LAW THAT TRUMP SIGNED THIS PAST JANUARY.
IT REQUIRES AUTHORITIES TO DETAIN ANY NON-CITIZEN WHO IS ACCUSED OF KILLING OR SERIOUSLY INJURING SOMEONE.
ERNST ANNOUNCED EARLY LAST MONTH SHE WOULDN’T SEEK REELECTION IN 2026.
