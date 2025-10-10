WEEKEND FALL FEST TO GET UNDERWAY IN SIOUX CITY

THE ANNUAL FALL FEST CELEBRATION TAKES PLACE SATURDAY AND SUNDAY IN DOWNTOWN SIOUX CITY.
ONE OF THE LOCATIONS HOSTING ACTIVITIES IS THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
EDUCATION COORDINATOR THERESA WEAVER SAYS THEIR ACTIVITIES ALSO INVOLVE ANOTHER POPULAR EXHIBIT THAT IS ALSO COMING SOON:
THOSE OTHER ACTIVITIES FOR YOUNG CHILDREN INCLUDE THESE:
THE SERGEANT FLOYD RIVER MUSEUM & WELCOME CENTER ON LARSEN PARK ROAD WILL ALSO HAVE A SCAVENGER HUNT INSIDE THE BOAT FROM 10 A.M. TO 1 P.M.
WHEN CHILDREN COMPLETE IT , THEY CAN CHOOSE A SMALL PUMPKIN OR GOURD AS A PRIZE WHILE SUPPLIES LAST.
SATURDAY FROM 8AM UNTIL 1PM THE SIOUX CITY FARMERS MARKET ACROSS FROM THE CITY EVENTS CENTER WILL HAVE A PETTING ZOO, FACE PAINTING, A PUMPKIN AND VEGGIE PAINTING BOOTH AND A KIDS COSTUME CONTEST FOR AGES 12 & UNDER, ALONG WITH A KIDS ACTIVITY AREA WITH GAMES AND TRICK-OR-TREATING AT VENDOR BOOTHS.
ON SUNDAY THE PARKS AND RECREATION DEPARTMENT WILL HOST THE ANNUAL CONE-ACOPIA FALL FEST EVENT FROM 11A.M. UNTIL 3P.M. IN CONE PARK AT 3800 LINE DRIVE.
ALL-DAY ATTRACTIONS INCLUDE SUMMER TUBING, GIANT BOUNCE HOUSES, A PUMPKIN CATAPULT, HAYRACK RIDES, A PETTING ZOO, PUMPKIN PAINTING A COSTUME CONTEST AND FOOD TRUCKS.
ADMISSION IS $5.00 PER PERSON.
YOU ARE WELCOME TO BRING YOUR BIKE AND EXPLORE THE MOUNTAIN BIKE TRAILS AND PUMP TRACK DURING THE EVENT.