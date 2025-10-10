PENDLETON SENTENCED TO 50 YEARS IN PRISON

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN CONVICTED OF SECOND DEGREE MURDER IN THE DEATH OF A WOMAN AT HIS HOME IN AUGUST OF 2024.
39-YEAR-OLD EDMUND PENDLETON WAS SENTENCED TO 50-YEARS IN PRISON FRIDAY IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT FOR THE SHOOTING DEATH OF 46-YEAR-OLD DANIELLE DOLAN.
PENDLETON ORIGINALLY CLAIMED DOLAN HAD SHOT HERSELF, BUT AN AUTOPSY, BY THE STATE MEDICAL EXAMINER DETERMINED THAT THE MANNER OF DEATH WAS HOMICIDE, NOT SUICIDE AND THE ENTRANCE WOUND WAS TO THE BACK OF THE HEAD WITH THE RANGE OF FIRE GREATER THAN 2 -3 FEET.
PENDLETON’S ATTORNEY HAS FILED AN APPEAL IN THE CASE.
PENDLETON WILL ALSO STAND TRIAL ON A CHARGE OF DOMINION OR CONTROL OF A FIREARM OR OFFENSIVE WEAPON BY A FELON ON JANUARY 6TH.