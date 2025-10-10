GOP GOVERNORS WANT FEDERAL GOVERNMENT REOPENED

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS, NEBRASKA’S JIM PILLEN, LARRY RHODEN OF SOUTH DAKOTA AND 20 FELLOW REPUBLICAN GOVERNORS ARE URGING SENATE DEMOCRAT MINORITY LEADER CHUCK SCHUMER TO STOP HOLDING FEDERAL GOVERNMENT FUNDING HOSTAGE AT THE EXPENSE OF HARDWORKING AMERICANS.
THEY SAY “DEMOCRATS HOLDING THE FEDERAL GOVERNMENT FUNDING HOSTAGE IS NOT JUST A WASHINGTON, D.C. DEBATE FOR POLITICAL POINTS, IT HAS REAL AND IMMEDIATE CONSEQUENCES IN EVERY STATE ACROSS AMERICA THAT CANNOT BE OVERLOOKED.”
THE BIPARTISAN FUNDING EXTENSION, WHICH PREVIOUSLY PASSED THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AND WOULD END THE GOVERNMENT SHUTDOWN, HAS YET TO RECEIVE SENATE APPROVAL.