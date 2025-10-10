Home Local News 185TH RUNWAY EXPANSION FUNDING MOVES FORWARD

185TH RUNWAY EXPANSION FUNDING MOVES FORWARD

By
Woody Gottburg
-
48
FUNDING FOR RUNWAY IMPROVEMENTS AT THE 185TH AIR NATIONAL GUARD BASE IN SIOUX CITY HAS TAKEN A BIG STEP FORWARD.

THE U.S. SENATE PASSED THE ANNUAL NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT 77-20 TO SUPPORT CRITICAL NATIONAL SECURITY PRIORITIES.

THE LEGISLATION INCLUDES $148 MILLION FOR PROJECTS AT THE 185TH AIR REFUELING WING AND SIOUX GATEWAY AIRPORT, INCLUDING EXTENDING AND REPAIRING THE RUNWAY, AN AIRCRAFT PARKING APRON, AND A WARM-UP/HOLDING PAD.

THE MEASURE ALSO INCLUDES A 3.8 PERCENT PAY RAISE FOR MILITARY SERVICE MEMBERS.

THE HOUSE AND SENATE WILL NOW WORK TOGETHER TO CRAFT A FINAL, RECONCILED VERSION THAT THE PRESIDENT WILL SIGN INTO LAW.

