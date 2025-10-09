TWO INJURED IN BUENA VISTA COUNTY CRASH

BOTH DRIVERS WERE HOSPITALIZED FOLLOWING A TWO VEHICLE CRASH WEDNESDAY NIGHT IN BUENA VISTA COUNTY.
THE IOWA HIGHWAY PATROL SAYS A FORD ECONOLINE WAS WESTBOUND ON HIGHWAY 3 JUST BEFORE 9PM WHEN FOR AN UNKNOWN REASONS IT ATTEMPTED TO OVERTAKE A SEMI TRACTOR TRAILER ATTEMPTING TO MAKE A LEFT HAND TURN ONTO COUNTY ROAD M-31.
A FREIGHTLINER SEMI-TRACTOR WAS COMING EASTBOUND ON HIGHWAY 3 AND COLLIDED HEAD-ON IN THE EASTBOUND LANE WITH THE ECONOLINE.
THE FREIGHTLINER CAME TO REST ON ITS PASSENGER SIDE BLOCKING THE ROADWAY WITH THE DRIVER TAKEN TO A STORM LAKE HOSPITAL.
THE ECONOLINE DRIVER NEEDED TO BE EXTRICATED FROM THE VEHICLE AND WAS AIRLIFTED TO SANFORD MEDICAL IN SIOUX FALLS.