TWO INJURED IN BUENA VISTA COUNTY CRASH

Woody Gottburg
BOTH DRIVERS WERE HOSPITALIZED FOLLOWING A TWO VEHICLE CRASH WEDNESDAY NIGHT IN BUENA VISTA COUNTY.

THE IOWA HIGHWAY PATROL SAYS A FORD ECONOLINE WAS WESTBOUND ON HIGHWAY 3 JUST BEFORE 9PM WHEN FOR AN UNKNOWN REASONS IT ATTEMPTED TO OVERTAKE A SEMI TRACTOR TRAILER ATTEMPTING TO MAKE A LEFT HAND TURN ONTO COUNTY ROAD M-31.

A FREIGHTLINER SEMI-TRACTOR WAS COMING EASTBOUND ON HIGHWAY 3 AND COLLIDED HEAD-ON IN THE EASTBOUND LANE WITH THE ECONOLINE.

THE FREIGHTLINER CAME TO REST ON ITS PASSENGER SIDE BLOCKING THE ROADWAY WITH THE DRIVER TAKEN TO A STORM LAKE HOSPITAL.

THE ECONOLINE DRIVER NEEDED TO BE EXTRICATED FROM THE VEHICLE AND WAS AIRLIFTED TO SANFORD MEDICAL IN SIOUX FALLS.

