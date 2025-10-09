LOCAL HIGHWAY ON RAMP TO CLOSE FOR REPAIRS NEXT WEEK

THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS NEXT WEEK A BUSY ON RAMP WILL CLOSE OVERNIGHT FOR ONE EVENING.
NEXT THURSDAY, OCTOBER 16TH, THE WESTBOUND U.S. HIGHWAY 20 RAMP TO GET ONTO WESTBOUND U.S. 20/SOUTHBOUND U.S. 75 IN SIOUX CITY WILL CLOSE STARTING AT 7 P.M.
CREWS WILL BE WORKING ON A HOT-MIX ASPHALT MILLING AND RESURFACING PROJECT THAT NIGHT FROM 7PM UNTIL 6AM WEATHER PERMITTING.
WHEN THAT RAMP IS CLOSED YOU WILL FOLLOW A MARKED DETOUR ROUTE.
THE IOWA D-O-T REMINDS MOTORISTS TO DRIVE WITH CAUTION AND OBEY THE POSTED SPEED LIMIT AND OTHER SIGNS IN THE WORK AREA.