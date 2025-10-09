Landman Golf Course Closes 2025 Season

THE LANDMAND GOLF COURSE IN NORTHEAST NEBRASKA HAS CLOSED FOR 2025,
THIS WAS THE COURSE’S THIRD FULL SEASON OF OPERATION.
GENERAL MANAGER ADAM FLETCHER, SAYS THEIR TEE SHEET WAS FULL ALL SEASON, AND THEY HAD NEXT TO NO UNFILLED NIGHTS IN THEIR CABINS.
THE COURSE HOSTED THE NEBRASKA SENIOR MEN’S AMATEUR CHAMPIONSHIP IN JUNE, WHICH WAS WON BY RANDY CHRISTIANSEN.
FLETCHER SAYS THE COURSE’S STAY AND PLAY CABINS WILL HAVE A NEW AMENITY NEXT YEAR AS THEY HAVE BROKEN GROUND ON A 12,000 SQUARE FOOT PRIVATE PUTTING AND CHIPPING GREEN FOR THE CABINS.
THEY HOPE TO HAVE IT GROWN IN AND READY FOR OPENING BY THE TIME THE 2026 SEASON STARTS ON MAY 16 OF NEXT YEAR.
LANDMAND’S TEE TIME INVENTORY FOR THE COMING SEASON WILL GO ON SALE VIA ITS WEBSITE, http://LANDMANDGC.COM AT 8AM CENTRAL TIME ON NEW YEAR’S EVE.