FEENSTRA WEIGHS IN ON SHUTDOWN AND MIDDLE EAST

THURSDAY WAS THE 9TH DAY OF THE SHUTDOWN OF PARTS OF THE FEDERAL GOVERNMENT AS THE U.S. SENATE REMAINS DEADLOCKED ON PASSING A CONTINUING RESOLUTION TO FUND OPERATIONS.
THE U.S. HOUSE PASSED THEIR VERSION OF THE BILL SEVERAL DAYS AGO AND IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS FRUSTRATIONS ARE GROWING OVER THE SENATE IMPASSE:
DEADLOCK1 OC….ALL WE ARE ASKING. :24
HE SAYS WITH EACH PASSING DAY, MORE IOWANS ARE BEING AFFECTED BY THE SHUTDOWN:
DEADLOCK2 OC……….WANT TO DO. :29
FEENSTRA REAFFIRMED THAT THE TRILLION DOLLARS PLUS IN EXTENDED HEALTH CARE FUNDING IS NOT ACCEPTABLE TO REPUBLICANS, AND THAT WON’T BE NEGOTIATED UNTIL THE GOVERNMENT REOPENS:
DEADLOCK3 OC…….GOVERNMENT SHUTDOWN. :11
HE CALLS THE DEMOCRATS REFUSAL TO PASS THE NECESSARY FUNDING APPALLING.
THURSDAY THE U.S. SENATE AGAIN FAILED TO PASS EITHER THE DEMOCRATIC OR REPUBLICAN PROPOSAL, SO THE SHUTDOWN WILL CONTINUE INTO A TENTH DAY.
FEENSTRA ALSO PRAISED THE ANNOUNCEMENT BY PRESIDENT DONALD TRUMP THAT ISRAEL AND HAMAS HAVE AGREED TO THE FIRST PHASE OF A CEASEFIRE DEAL THAT WOULD END FIGHTING AND RETURN
FORTY-EIGHT HOSTAGES SAID TO STILL BE HELD BY HAMAS IN GAZA AFTER TWO YEARS, 20 OF WHOM ARE THOUGHT TO BE ALIVE:
GAZA RF1 OC……..HOSTAGES OVER THERE. :12
FEENSTRA SAYS HE REMAINS A SUPPORTER OF ISRAEL IN THEIR ONGOING STRUGGLE WITH HAMAS:
GAZA RF2 OC…..KEEP THAT. :10
TRUMP AND ISRAELI PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU EACH HELD CABINET MEETINGS AFTER THE PRESIDENT ANNOUNCED THE DEAL.
THE CEASEFIRE GOES INTO EFFECT IMMEDIATELY AND THE HOSTAGES WILL BE RELEASED BY EARLY NEXT WEEK.
ISRAEL IN RETURN WILL RELEASE AROUND 2000 PRISONERS, OF WHICH 250 WERE SERVING LIFE SENTENCES.
FEENSTRA MADE HIS COMMENTS IN AN INTERVIEW WITH KSCJ NEWS DIRECTOR WOODY GOTTBURG.
KSCJ file photo