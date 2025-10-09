FAREWAY DONATES TO FOOD BANK HOLIDAY BASKET PROGRAM

LOCAL FAREWAY STORES HAVE DONATED OVER 2000 CANS OF CORN TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND FOR THEIR HOLIDAY HARVEST BOXES PROGRAM.
SGT. BLUFF FAREWAY MANAGER FREDI MAGANA AND OTHER METRO STORE MANAGERS PRESENTED THE CORN THURSDAY MORNING:
FOOD BANK ASSOCIATE EXECUTIVE DIRECTOR VALERIE PETERSEN SAYS THE HOLIDAY HARVEST BOXES PROGRAM STARTED THREE YEARS AGO:
EVERY HARVEST BOX PROVIDES TRADITIONAL HOLIDAY SIDE DISHES SUCH AS: CORN, CREAM OF MUSHROOM, GREEN BEANS, INSTANT MASHED POTATOES, STUFFING, GRAVY, AND JELL-O.
ONCE PACKED, THE BOXES GO ON TO THE MENU FOR THE FOOD BANK’S OVER 100 AGENCIES TO ORDER:
THIS YEAR’S GOAL IS TO DISTRIBUTE 2,500 BOXES TO THE SIOUXLAND COMMUNITY.