CITY FIREFIGHTER MEMORIAL CEREMONY TO TAKE PLACE FRIDAY AFTERNOON

SIOUX CITY FIRE RESCUE WILL HOLD THEIR ANNUAL MEMORIAL CEREMONY FRIDAY TO HONORS THOSE SELFLESS FIREFIGHTERS WHO MADE THE ULTIMATE SACRIFICE WHILE SERVING AND PROTECTING THE CITY OF SIOUX CITY AND ITS CITIZENS.
THE PUBLIC IS INVITED TO ATTEND THE CEREMONY IN THE CITY HALL COUNCIL CHAMBERS.
THE PRESENTATION OF COLORS WILL BEGIN PROMPTLY AT 3 P.M.
LAWRENCE SHANLEY WAS THE FIRST SIOUX CITY FIREFIGHTER TO DIE IN THE LINE OF DUTY IN 1884.
A TOTAL OF 12 CITY FIREFIGHTERS HAVE GIVEN THEIR LIVES WHILE ON DUTY, WITH THE TWO MOST RECENT BEING KIRK WICKER AND MICHAEL JOHNSON IN THE WEST 7TH STREET HEN HOUSE BUISNESS FIRE IN 1982.
LAWRENCE SHANLEY-1884
WILLIAM T.J. SCHERER-1885
HENRY J. BROW-1911
FRANK FULTON-1914
SEELEY LAWTON-1914
LEROY TONE -1938
CARL ANDERSON – 1945
VALOIS LINDEN-1952
STEPHEN MIRONCHIK-1952
EDWARD KUDRON-1965
KIRK WICKER-1982
MICHAEL JOHNSON-1982
KSCJ file photo