WOODBURY SHERIFF WARNS OF SCAM CALLS

SCAMMERS ARE STILL AT WORK IN OUR SIOUXLAND AREA.
THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT SAYS ANOTHER SCAM INVOLVES THE CALLER SAYING THEY WORK FOR THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICE USING RETIRED SGT. CUNNINGHAM’S NAME, AND STATING THAT YOU MISSED JURY DUTY.
THE SCAMMER SAYS TO AVOID JAIL TIME AND PENALTIES, YOU SHOULD SEND MONEY OR GIFT CARDS TO THEM. IF YOU RECEIVE SUCH A CALL, JUST HANG UP AND DO NOT GIVE OUT YOUR PERSONAL AND FINANCIAL INFORMATION.
IF YOU EVER DO MISS JURY DUTY, SOMEONE FROM THE SHERIFF’S OFFICE WITH IDENTIFICATION WILL DELIVER LEGAL PAPERS TO YOU SO YOU CAN EXPLAIN IT TO A COUNTY JUDGE.
THE SHERIFF’S OFFICE HANDLES BUSINESS IN PERSON.