THREE SIOUX CITY FUEL STATIONS AWARDED BIOFUELS GRANTS

ACCESS TO CLEANER AND CHEAPER BIOFUELS IS EXPANDING ACROSS IOWA.
THE IOWA RENEWABLE FUELS INFRASTRUCTURE PROGRAM RECENTLY APPROVED 48 NEW GRANTS TO HELP FUEL STATIONS ADD OR UPGRADE EQUIPMENT FOR E-15 AND BIODIESEL.
IN SIOUX CITY, THE LEEDS FOOD AND FUEL RECEIVED A GRANT FOR OVER $40,000 AND TWO HY-VEE STORES RECEIVED GRANTS OF OVER $15,000 EACH.
IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG SAYS THE GRANTS SUPPORT THE STATE’S RURAL ECONOMY WHILE MAKING AFFORDABLE, HOMEGROWN FUELS MORE ACCESSIBLE.
FUEL STATIONS CAN APPLY FOR FUTURE FUNDING THROUGH THE STATE’S DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LAND STEWARDSHIP WEBSITE, WITH THE NEXT APPLICATION DEADLINE SET FOR DECEMBER 5TH.