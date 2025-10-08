NYLEN CANCER CENTER RECEIVES $2 MILLION GRANT

THE JUNE E. NYLEN CANCER CENTER HAS BEEN AWARDED A $2 MILLION GRANT FROM THE LEONA AND HARRY HELMSLEY CHARITABLE TRUST TO SUPPORT TWO RENOVATION AND EXPANSION PROJECTS.
KRISTA MCCULLOUGH IS THE CANCER CENTER’S EXECUTIVE DIRECTOR:
MCCULLOUGH SAYS THE EXPANSION HAS BEEN A PRIORITY FOR THE PAST TWO YEARS AS THE 30 YEAR OLD CANCER CENTER HAS REACHED CAPACITY:
CONSTRUCTION ON THE RENOVATION AND EXPANSION OF THE INFUSION MIXING AND DEDICATED THERANOSTIC AREAS IS JUST GETTING UNDERWAY AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED WITHIN SIX TO EIGHT MONTHS.
File photo