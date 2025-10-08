DAVIDSON THANKS SUPPORTERS IN COUNCIL BID

NICK DAVIDSON WAS ONE OF TWO CANDIDATES WHO SHOWED UP AT THE COUNTY COURTHOUSE TUESDAY NIGHT TO WATCH THE CITY COUNCIL VOTING RESULTS COME IN.
THIS WAS DAVIDSON’S SECOND ATTEMPT TO RUN FOR A COUNCIL SEAT:
DAVIDSON1 OC……IN THE COMMUNITY. :17
DAVIDSON SAYS HE ISN’T RULING OUT ANOTHER RUN FOR A CITY COUNCIL SEAT:
DAVIDSON2 OC……….A BIG POSITIVE. :11
DAVIDSON THANKED HIS SUPPORTERS AND SAYS HE ISN’T DISAPPOINTED WITH THE NUMBERS HE RECEIVED THIS ELECTION AND HOPES TO HAVE BETTER NAME RECOGNITION GOING FORWARD.