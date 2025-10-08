BERENSTEIN SAYS CITY BUDGET WILL BE EARLY PRIORITY FOR NEW COUNCIL TO DEAL WITH

FORMER SIOUX CITY MAYOR CRAIG BERENSTEIN WAS THE ONLY CITY COUNCIL CANDIDATE TO RECEIVE MORE THAN 2000 VOTES IN TUESDAY’S PRIMARY ELECTION.
BERENSTEIN SAYS HE IS GRATEFUL FOR THE SUPPORT IN A PRIMARY WITH SO MANY CANDIDATES:
CB1 OC………VERY COMFORTING. :18
BERENSTEIN SAYS HE SPOKE WITH AND HEARD FROM A LOT OF VOTERS IN THE PRIMARY CAMPAIGN:
CB2 OC……..DO WELL TONIGHT. :11
WHOEVER WINS ONE OF THE THREE COUNCIL SEATS UP FOR ELECTION IN NOVEMBER WILL BE DEALING WITH THE NEXT FISCAL YEAR’S BUDGET AS SOON AS THEY ARE SWORN IN.
BERENSTEIN KNOWS FROM EXPERIENCE THAT IT IS NOT AN EASY TASK:
CB3 OC……..CYCLE OF MEETINGS. :27
BERENSTEIN SAYS HE WILL CONTINUE TO TALK WITH MEMBERS OF THE PUBLIC ABOUT THEIR CONCERNS IN THE NEXT COUPLE OF WEEKS LEADING UP TO THE GENERAL ELECTION ON NOVEMBER 4TH.
HE WAS ONE OF ONLY TWO CANDIDATES WHO CAME TO THE WOODBURY COUNTY COUNTY COURTHOUSE TUESDAY NIGHT AS ELECTION RETURNS CAME IN.