TRIAL DATE SET FOR RICARDO RAMIREZ

THE SUSPECT CHARGED IN THE SEPTEMBER 26TH FATAL STABBING OF ANOTHER MAN IN SIOUX CITY HAS PLEADED NOT GUILTY IN THE CASE.
27-YEAR-OLD RICARDO RAMIREZ OF SIOUX CITY HAS BEEN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE DEATH OF NARCISSE WOOD JR. IN THE 600 BLOCK OF 14TH STREET.
COURT DOCUMENTS STATE RAMIREZ AND WOOD JR. WERE IN A VERBAL ARGUMENT WHEN THE DEFENDANT ALLEGEDLY PRODUCED A KNIFE AND STABBED THE VICTIM IN THE CHEST.
A JURY TRIAL IN THE CASE HAS BEEN SET FOR NEXT MARCH 31ST.
RAMIREZ REMAINS HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON ONE MILLION DOLLARS BOND.