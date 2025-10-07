LEAGUE OF WOMEN VOTERS TO HOST CANDIDATE FORUMS WEDNESDAY

THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS WILL HOST TWO CANDIDATE FORUMS WEDNESDAY EVENING AT WESTERN IOWA TECH.
THE FIRST WILL HAVE THE SEVEN CANDIDATES FOR THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD ANSWERING QUESTIONS FROM A PANEL AND THEN THE GENERAL PUBLIC STARTING AT 5:45 PM.
THEN AT 7:30PM, THE TOP SIX FINISHERS FROM THE CITY COUNCIL PRIMARY ELECTION WILL TAKE QUESTIONS FROM A SECOND PANEL INCLUDING KSCJ NEWS DIRECTOR WOODY GOTTBURG.
THE PUBLIC WILL ALSO PRESENT QUESTIONS.
THE FORUMS WILL EACH TAKE PLACE IN THE ROCKLIN CENTER ON THE W-I-T CAMPUS.
THOSE ATTENDING SHOULD USE PARKING LOT TWO AND ENTRANCE SIX.
THE FORUMS WILL ALSO BE LIVE STREAMED ON THE LEAGUE’S FACEBOOK PAGE AND WESTERN IOWA TECH’S YOU TUBE CHANNEL.
