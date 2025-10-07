IA STATE SENATOR CLAIRE CELSI PASSES AWAY FROM ILLNESS

IOWANS ARE MOURNING THE PASSING OF A STATE LAWMAKER..
DISTRICT 16 STATE SENATOR CLAIRE CELSI DIED MONDAY AFTER A LONG ILLNESS.
CELSI, A DEMOCRAT, REPRESENTED PARTS OF WEST DES MOINES, CLIVE, AND WINDSOR HEIGHTS IN THE IOWA SENATE.
GOVERNOR KIM REYNOLDS ISSUED A STATEMENT SAYING “CLAIRE CELSI. WAS AN IMPASSIONED VOICE FOR CENTRAL IOWA CONSTITUENTS AND ADVOCATED ON THEIR BEHALF FOR SEVERAL YEARS IN THE STATE HOUSE.
REYNOLDS SAYS EVEN WHILE PRIVATELY BATTLING ILLNESS, CLAIRE MADE IT A POINT TO RETURN TO HER POST DURING THIS YEAR’S LEGISLATIVE SESSION AND STAND FOR HER BELIEFS.
IOWA DEMOCRATIC PARTY CHAIR RITA HART SAYS CELSI WAS A FIERCE ADVOCATE FOR PUBLIC EDUCATION, PROTECTING IOWA WORKERS, CLEANING UP OUR WATER, AND IMPROVING IOWA’S MENTAL HEALTH SYSTEM.
SHE SAYS CLAIRE ALWAYS WENT THE EXTRA MILE TO MAKE SURE IOWANS’ VOICES WERE HEARD BY THE LEGISLATURE.
CELSI WAS 59 YEARS OLD.
Photo from Iowa Senate