EARLY VOTING TOTALS IN FOR CITY COUNCIL PRIMARY

THE EARLY VOTING TOTALS ARE IN FOR TODAY’S SIOUX CITY COUNCIL PRIMARY.
THE WOODBURY COUNTY AUDITOR SAYS AS OF 11AM, 797 PEOPLE HAD CAST BALLOTS TUESDAY.
442 ABSENTEE BALLOTS HAVE ALSO BEEN TURNED IN FOR AN EARLY TOTAL OF 1239 TOTAL VOTES CAST.
PERRY CREEK ELEMENTARY AND EAST HIGH SCHOOL PRECINCTS HAD THE LARGEST TURNOUT SO FAR WITH OVER ONE HUNDRED VOTES CAST AT EACH PRECINCT.
THERE ARE NINE CANDIDATES ON THE BALLOT FOR THE CITY COUNCIL PRIMARY ELECTION.
THREE CITY COUNCIL SEATS ARE UP FOR ELECTION THIS YEAR.
THE TOP SIX FINISHERS TUESDAY WILL THEN ADVANCE TO THE NOVEMBER 4TH GENERAL ELECTION.
THE POLLS ARE OPEN IN SIOUX CITY UNTIL 8PM.