CITY 3RD GRADERS LEARN FIRE SAFETY TIPS

CITY 3RD GRADERS LEARN FIRE SAFETY TIPS

By
Woody Gottburg
-
6
THIS IS FIRE PREVENTION WEEK, AND SIOUX CITY FIRE RESCUE PERSONNEL ARE VISITING LOCAL ELEMENTARY SCHOOLS TO TEACH 3RD GRADERS HOME FIRE SAFETY.

LT. JOHN NELSEN AND A CREW OF FIREFIGHTERS ARE BRINGING THEIR SMOKE HOUSE TRAILER TO TEACH KIDS WHAT TO DO IN THAT TYPE OF EMERGENCY:

FROM THERE THEY JOIN OTHER CLASSMATES AT AN ASSIGNED MEETING PLACE.

JAXSON VALENTINE WAS ONE OF THE 3RD GRADERS WHO WENT THROUGH THE THEATRICAL SMOKE LEARNING WHAT TO DO:

NELSEN SAYS THEY EMPHASIZE HOW IMPORTANT IT IS TO CHECK THAT DOOR IN CASE THEY EVER DO SEE OR SMELL SMOKE IN THEIR HOME

NELSEN SAYS THE KIDS ALSO ARE GIVEN SOME HOMEWORK TO HAVE A CONVERSATION WITH THEIR PARENTS ABOUT WHEN THEY RETURN HOME:

SIOUX CITY FIRE RESCUE WILL VISIT 3RD GRADERS AT EVERY PUBLIC AND PAROCHIAL SCHOOL IN TOWN OVER A TWO WEEK PERIOD WITH THEIR SMOKE TRAILER.

