BERENSTEIN TOPS COUNCIL PRIMARY

A FORMER MAYOR OF SIOUX CITY WAS THE LEADING VOTE GETTER IN TUESDAY’S CITY COUNCIL PRIMARY.
CRAIG BERENSTEIN WAS THE ONLY ONE OF NINE CANDIDATES TO RECEIVE MORE THAN 2000 VOTES, WITH A TOTAL OF 2114 BALLOTS CAST.
BUSINESSMAN AND DEVELOPER RICK BERTRAND WAS SECOND WITH 1811 VOTES, AND IKE RAYFORD WAS THIRD WITH 1615.
THERE ARE THREE CITY COUNCIL SEATS ON THE NOVEMBER BALLOT, AND THE TOP SIX FINISHERS IN TUESDAY’S PRIMARY QUALIFIED.
MARTY POTTEBAUM, WHO HAS SERVE DIFFERENT ROLES IN BOTH THE CITY AND COUNTY FINISHED 4TH WITH 1500 VOTES.
PAUL KOSKOVICH WITH 1274 BALLOTS AND JOHN DEN BESTE WITH 1236 VOTES ROUNDED OUT THE TOP SIX.
JESSICA LOPEZ-WALKER, NICK DAVIDSON AND BRETT WATCHORN FINISHED OUT OF THE RUNNING.
4502 BALLOTS WERE CAST IN THE PRIMARY, JUST ABOVE 9 AND A HALF PER CENT OF THE ELIGIBLE VOTERS.