A GOOD TURNOUT SO FAR IN CITY COUNCIL PRIMARY

VOTERS ARE TURNING OUT AT THE POLLS FOR SIOUX CITY’S CITY COUNCIL PRIMARY TODAY.
THE WOODBURY COUNTY AUDITOR SAYS AS OF 4PM, 2116 PEOPLE HAD CAST BALLOTS.
442 ABSENTEE BALLOTS HAVE ALSO BEEN TURNED IN FOR AN EARLY TOTAL OF 2558 TOTAL VOTES CAST.
THERE ARE NINE CANDIDATES ON THE BALLOT FOR THE CITY COUNCIL PRIMARY ELECTION.
THREE CITY COUNCIL SEATS ARE UP FOR ELECTION THIS YEAR.
THE TOP SIX FINISHERS TUESDAY WILL THEN ADVANCE TO THE NOVEMBER 4TH GENERAL ELECTION.
THE POLLS ARE OPEN IN SIOUX CITY UNTIL 8PM.