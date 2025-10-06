SIOUX CITY COUNCIL PRIMARY SET FOR TUESDAY

THERE ARE NINE CANDIDATES ON THE BALLOT FOR TUESDAY’S CITY COUNCIL PRIMARY ELECTION IN SIOUX CITY.
CRAIG BERENSTEIN, RICK BERTRAND, NICK DAVIDSON, JOHN DEN BESTE, PAUL KOSKOVICH, JESSICA LOPEZ-WALKER, MARTY POTTEBAUM, IKE RAYFORD AND BRETT WATCHORN ARE ON THE BALLOT.
THE TOP SIX FINISHERS TUESDAY WILL THEN ADVANCE TO THE NOVEMBER 4TH GENERAL ELECTION.
THREE CITY COUNCIL SEATS ARE UP FOR ELECTION THIS YEAR.
THE THREE INCUMBENTS, DAN MOORE, MATTHEW O’KANE AND ALEX WATTERS, ALL DECIDED TO NOT SEEK ANOTHER TERM ON THE COUNCIL.
THE POLLS ARE OPEN TUESDAY IN SIOUX CITY FROM 7AM UNTIL 8PM.