OMAHA POLICE OFFICER SHOT RESPONDING TO 9-1-1 CALL

AN OMAHA POLICE OFFICER REMAINS HOSPITALIZED AFTER HE WAS SHOT WHILE RESPONDING TO A 9-1-1 CALL AT A QUIKTRIP AT 120TH AND DODGE STREETS MONDAY MORNING.
OMAHA POLICE CHIEF TODD SCHMADERER HAS BEEN ABLE TO SPEAK WITH THE HOSPITALIZED OFFICER:
OMAHA OC….OMAHA POLICE OFFICER. :24
POLICE SAY THE ORIGINAL 9-1-1 CALL WAS DUE TO THE SUSPECT’S ERRATIC BEHAVIOR.
THE CHIEF SAYS THE SUSPECT FLED THE SCENE AND WENT INTO A NEARBY MCDONALD’S, WHERE ANOTHER 9-1-1 CALL WAS MADE.
THE UNIDENTIFIED SUSPECT WAS ARRESTED WITHOUT INCIDENT AT THAT RESTAURANT.