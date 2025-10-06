Home Local News OMAHA POLICE IDENTIFY OFFICER SHOT RESPONDING TO 9-1-1 CALL (Update)

OMAHA POLICE IDENTIFY OFFICER SHOT RESPONDING TO 9-1-1 CALL (Update)

By
Woody Gottburg
-
74
OMAHA POLICE HAVE RELEASED THE NAME OF THE OFFICER WHO WAS SHOT IN THE HEAD AT A GAS STATION. IN THAT CITY MONDAY MORNING.

OFFICER STEVEN MURCEK WAS SHOT AT THE QUIK TRIP NEAR 120TH STREET AND WEST DODGE ROAD AS HE RESPONDED TO A 9-1-1 CALL FOR A PERSON DISPLAYING ERRATIC BEHAVIOR.

THE SUSPECT, 36-YEAR-OLD SHEDRICK MILLS, FLED THE SCENE AND WAS LATER ARRESTED AT A MCDONALD’S NEAR 114TH AND DODGE.

OMAHA POLICE CHIEF TODD SCHMADERER AND MAYOR JOHN EWING HAVE SPOKEN WITH MURCEK, WHO IS REPORTED TO BE IN GOOD CONDITION IN THE HOSPITAL.

Updated 10/7/25 10:08am

————————————–

AN OMAHA POLICE OFFICER REMAINS HOSPITALIZED AFTER HE WAS SHOT WHILE RESPONDING TO A 9-1-1 CALL AT A QUIKTRIP AT 120TH AND DODGE STREETS MONDAY MORNING.

OMAHA POLICE CHIEF TODD SCHMADERER HAS BEEN ABLE TO SPEAK WITH THE HOSPITALIZED OFFICER:

POLICE SAY THE ORIGINAL 9-1-1 CALL WAS DUE TO THE SUSPECT’S ERRATIC BEHAVIOR.

THE CHIEF SAYS THE SUSPECT FLED THE SCENE AND WENT INTO A NEARBY MCDONALD’S, WHERE ANOTHER 9-1-1 CALL WAS MADE.

THE UNIDENTIFIED SUSPECT WAS ARRESTED WITHOUT INCIDENT AT THAT RESTAURANT.

