OMAHA POLICE IDENTIFY OFFICER SHOT RESPONDING TO 9-1-1 CALL (Update)

OMAHA POLICE HAVE RELEASED THE NAME OF THE OFFICER WHO WAS SHOT IN THE HEAD AT A GAS STATION. IN THAT CITY MONDAY MORNING.
OFFICER STEVEN MURCEK WAS SHOT AT THE QUIK TRIP NEAR 120TH STREET AND WEST DODGE ROAD AS HE RESPONDED TO A 9-1-1 CALL FOR A PERSON DISPLAYING ERRATIC BEHAVIOR.
THE SUSPECT, 36-YEAR-OLD SHEDRICK MILLS, FLED THE SCENE AND WAS LATER ARRESTED AT A MCDONALD’S NEAR 114TH AND DODGE.
OMAHA POLICE CHIEF TODD SCHMADERER AND MAYOR JOHN EWING HAVE SPOKEN WITH MURCEK, WHO IS REPORTED TO BE IN GOOD CONDITION IN THE HOSPITAL.
Updated 10/7/25 10:08am
