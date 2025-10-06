MCGARRY’S “DESTROY THIS TAPE” FILM TO HAVE SIOUX CITY DEBUT

DESTROY THIS TAPE IS THE FIRST FEATURE LENGTH MOVIE BY SIOUX CITY NATIVE, SEAN MCGARRY.
THE HORROR THRILLER WILL HAVE ITS PREMIER AT THE REMAX EXPERIENCE THEATER ON FRIDAY OCTOBER 17TH AT 7:00 PM.
MCGARRY SAYS HIS FILM HAS RECENTLY WON AWARDS FROM THE GLOBAL FILM FESTIVAL :
MCGARRY STARTED HIS FILM CAREER MAKING SHORT FILMS AT BISHOP HEELAN HIGH SCHOOL AND WON SEVERAL WORLDWIDE FILM COMPETITIONS WITH HIS ENTRIES.
HE THEN ENROLLED AT GEORGIA STATE UNIVERSITY TO STUDY FILMMAKING AND WAS ABLE TO WORK ON SEVERAL PRODUCTIONS SUCH AS “STRANGER THINGS”, “THE WALKING DEAD”, “SHAZAM 2″ AND OTHERS WHILE BUILDING HIS OWN PRODUCTION COMPANY, ‘LANTERN’S AURA”.
HE ENLISTED FOUR OTHERS FROM HEELAN HIGH TO BE PART OF THE CREW ON THE PRODUCTION, FILMING IN CANADA FOR THE FILM THAT ASKS….HOW DO YOU WANT TO BE REMEMBERED?
ADVANCE TICKETS CAN BE PURCHASED FOR EIGHT DOLLARS EACH AT SIOUX CITY’S ACME COMICS & COLLECTIBLES ON PIERCE STREET.
SEAN’S PARENTS OPERATE ACME AND ALSO HELPED IN THE PRODUCTION OF THE FILM.