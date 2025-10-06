HOOK REINSTATED AT USD

A UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA PROFESSOR HAS BEEN REINSTATED AFTER LOSING THEIR JOB FOR COMMENTS RELATED TO THE ASSASSINATION OF CHARLIE KIRK.
USD OFFICIALS SAY MICHAEL HOOK WILL MAINTAIN HIS CONTRACT AS AN ART PROFESSOR AT THE UNIVERSITY.
THE SCHOOL PREVIOUSLY INTENDED TO TERMINATE HOOK’S CONTRACT AFTER HE REPORTEDLY MADE A POST ON HIS PRIVATE FACEBOOK PAGE REGARDING THE KIRK SHOOTING.
HOOK FILED A LAWSUIT AGAINST THE SCHOOL, CLAIMING HIS FIRST AMENDMENT RIGHTS HAD BEEN VIOLATED.
MANY STUDENTS SIGNED PETITIONS IN SUPPORT OF HIM, AND A JUDGE GRANTED A TEMPORARY RESTRAINING ORDER TO ALLOWED HIM TO RETURN TO TEACHING.
USD OFFICIALS SAY THAT SINCE HOOK DELETED THE POST AND ISSUED AN APOLOGY, THEY WOULD MOVE ON FROM THE INCIDENT AND WITHDRAW THEIR INTENT TO TERMINATE HIS CONTRACT.