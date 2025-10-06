DRIVERS BE AWARE OF ROAMING DEER NEAR HIGHWAYS

THE NEBRASKA GAME AND PARKS COMMISSION IS ISSUING A WARNING TO DRIVERS. THEY’RE REMINDING EVERYONE THAT DEER ARE MORE ACTIVE IN THE FALL, WHICH IS MATING SEASON.
OFFICIALS SAY THAT CAN OFTEN MAKE DEER BOLDER AND LESS WARY OF CARS.
THEY ARE MOST ACTIVE AT DUSK AND DAWN.
IF YOU DO HIT AND KILL A DEER, YOU CAN TAKE POSSESSION OF IT, BUT YOU MUST NOTIFY THE COMMISSION WITHIN 24 HOURS AND RECEIVE A SALVAGE TAG.
HERE IN SIOUX CITY, DEER HAVE BEEN SPOTTED AFTER DARK THIS PAST WEEKEND IN THE LINCOLN WAY, SOUTH RAVINE PARK AREA.