SIOUX CITY FILM FESTIVAL ANNOUNCES WINNERS

THE SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL WRAPPED UP ITS 20TH YEAR OVER THE WEEKEND.
AWARDS WERE GIVEN TO SEVERAL SHORT FILMS ENTERED AND SHOWN AT THE FESTIVAL.
THE BEST OF THE FEST WAS “THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT”, WHICH ALSO WON THE 2024 SHORT FILM PALME D’OR AT THE CANNES FILM FESTIVAL.
THE POWERFUL FILM EXPLORES THE WAR CRIMES OF THE 1993 MASSACRE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA.
THE BEST DRAMA WAS “COURAGE”, DIRECTED BY NATIVE AMERICAN FILMMAKER ERIC MICHAEL HERNANDEZ.
THE BEST DOCUMENTARY WAS “ZASTAVA BROTHERS”. DIRECTED BY YUGOSLAVIAN FILMMAKER PEP STOJANOVIC.
THE BEST COMEDY WENT TO “AIMEE COMES FIRST”, BY DIRECTOR, WRITER, PRODUCER AND STAR AIMEE GARCIA.
TOPPING THE HORROR/THRILLER/SCI-FI/FANTASY FILFS WAS ” DON’T WATCH THIS”. DIRECTED BY LAST YEAR’S WINNER IN THIS CATEGORY, DANNY PINEROS.
THE BEST MUSIC HONORED IS “BEAST OF THE NORTH WOODS”. WITH MUSIC COMPOSED BY MAX REPKA.
THE BEST ADAPTATION WAS “EDGE OF SPACE” . WRITTEN AND DIRECTED BY JEAN DE MEURON,
THE BEST HIGH SCHOOL FILM IS “A TOUCH OF JAZZ”. WRITTEN AND DIRECTED BY MASON SCHNURSTEIN.
THE FESTIVAL MOVED ALL OF THIS YEAR’S EVENTS TO THE RE/MAX CITY CENTRE LAST THURSDAY BECAUSE OF A DISPUTE BETWEEN THE PROMENADE CINEMA AND ITS LANDLORD.
THE FESTIVAL WINNERS WILL BE SHOWN AT RE/MAX AT 4 P.M. SUNDAY (OCT. 5)