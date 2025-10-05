FATAL ACCIDENT IN LYON COUNTY

ONE PERSON HAS DIED IN A TWO VEHICLE COLLISION THAT HAPPENED IN LYON COUNTY IN NORTHWEST IOWA FRIDAY AFTERNOON.
THE IOWA STATE PATROL SAYS A SOUTHBOUND SEMI ON K-60/ INDIAN AVENUE STRUCK AN EASTBOUND PICKUP TRUCK IN THE INTERSECTION OF HIGHWAY 9 AROUND 2:20 PM.
THE DRIVER OF THE PICKUP, 64-YEAR-OLD STEVEN CUPERUS OF GEORGE, IOWA, SUSTAINED FATAL INJURIES.
THE DRIVER OF THE SEMI, 28-YEAR-OLD MATTHEW WIEBER OF BENSON, MINNESOTA, WAS ALSO INJURED AND WAS TAKEN BY AMBULANCE TO AVERA HOSPITAL.
THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.