WESTERN IA TECH DEDICATES NEW STUDENT RADIO STATION

A NEW STUDENT OPERATED RADIO STATION IN SIOUX CITY HAD IT’S OFFFICAL RIBBON CUTTING FRIDAY.
K-W-S-R IS A LOW POWER FM STATION ON THE WESTERN IOWA TECH CAMPUS.
CHRIS MANSFIELD IS AN INSTRUCTOR WHO OVERSEES THE STATION ON AIR OPERATIONS::
KWSR1 OC……NOW WE’RE ON THE AIR. :26
MANSFIELD SAYS THE STAION WILL PROVIDE TRAINING AND ON AIR EXPERIENCE FOR STUDENTS HOPING TO GO INTO A RADIO OR TV BROADCASTING CAREER:
KWSR2 OC……AND IT DOES. :19
EVAN AMUNDSON IS A SECOND YEAR VIDEO AND MEDIA PRODUCTION STUDENT AT WESTERN IOWA TECH :
KWSR3 OC…..A LOT OF FUN. ;12
FRIDAY WAS ALSO WORLD COLLEGE RADIO DAY, AND MANSFIELD SAYS HIS STUDENTS MADE THE MOST OF IT:
KWSR4 OC…….IT’S ANYTHING. :23
KWSR IS AT 94.3 ON THE FM DIAL.