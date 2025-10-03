SC POLICE LOOK FOR SUSPECT WANTED IN WESTSIDE SHOOTING

SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR A SUSPECT WANTED IN A SHOOTING EARLY FRIDAY IN THE 400 BLOCK OF MYRTLE STREET ON THE WESTSIDE OF TOWN.
OFFICERS RESPONDED AROUND 2:40 AM AND FOUND A VICTIM WITH A NON-LIFE-THREATENING INJURY.
POLICE SAY THE SHOOTING STEMMED FROM AN ALTERCATION BETWEEN THE VICTIM AND A SUSPECT.
THAT SUSPECT FLED THE SCENE AND HAS NOT BEEN APPREHENDED AT THIS TIME.
A DESCRIPTION OF THE SUSPECT HAS NOT BEEN PROVIDED.
POLICE SAY THE SHOOTING WAS A TARGETED ACT AND BELIEVE THERE IS NO ONGOING THREAT TO THE PUBLIC.
ANYONE WITH INFORMATION RELATED TO THE INCIDENT SHOULD CONTACT THEM AT (712) 279-6960 OR ANONYMOUSLY THROUGH CRIME STOPPERS AT (712) 258-8477.