ROBERTS NOW HELD IN POLK COUNTY JAIL

FORMER DES MOINES PUBLIC SCHOOLS SUPERINTENDENT IAN ROBERTS IS IN CUSTODY BACK IN DES MOINES. LIEUTENANT MARK CHANCE OF THE POLK COUNTY SHERIFF’S OFFICE CONFIRMED ROBERTS WAS BROUGHT BACK TO DES MOINES THURSDAY AFTER HAVING BEEN HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL THE PAST FEW DAYS:
ROBERTS9 OC…FEDERAL ATTOTNEY’S OFFICE. :13
ROBERTS WAS ARRAIGNED IN U.S. DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF IOWA FOR “BEING AN ILLEGAL ALIEN IN POSSESSION OF FIREARMS,” AND IS FACING FOUR FEDERAL FIREARMS CHARGES.
THE U.S. ATTORNEY’S OFFICE SAYS THE 54-YEAR-OLD ROBERTS, WHO IS A CITIZEN OF GUYANA, WAS ILLEGALLY OR UNLAWFULLY IN THE UNITED STATES AND ILLEGALLY IN POSSESSION OF FOUR GUNS, AT LEAST THREE WHICH WERE FOUND LOADED.
DES MOINES DEFENSE ATTORNEY ALFREDO PARRISH WAS TO MEET WITH ROBERTS AT THE POLK COUNTY JAIL FRIDAY MORNING:
ROBERTS10 OC…ANY DIFFERENTLY. :14
PARRISH IS SEEKING TO REOPEN ROBERTS’ IMMIGRATION CASE AND PARRISH SAYS HIS CLIENT WILL PLEAD NOT GUILTY TO THE GUN POSSESSION CHARGE.
Photo from Polk County Sheriff