LOCAL FIRE STATIONS TO HOST OPEN HOUSES

NATIONAL FIRE PREVENTION WEEK BEGINS SUNDAY, AND SIOUX CITY FIRE RESCUE WILL HOST AN OPEN HOUSE AT EACH OF THEIR FIRE STATIONS THAT AFTERNOON FROM 1PM UNTIL 3PM.
THIS YEAR’S THEME IS “CHARGE INTO FIRE SAFETY: LITHIUM-ION BATTERIES IN YOUR HOME.”
FIRE OFFICIALS SAY YOU SHOULD ONLY BUY LISTED PRODUCTS, AND WHEN BUYING A PRODUCT THAT USES A LITHIUM-ION BATTERY LOOK FOR A SAFETY CERTIFICATION MARK SUCH AS U-L, E-T-L, OR C-S-A.
THAT MEANS IT MEETS IMPORTANT SAFETY STANDARDS.
ALSO, CHARGE DEVICES SAFELY BY ALWAYS USING THE CORDS THAT CAME WITH THE PRODUCT TO CHARGE, AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS FROM THE MANUFACTURER.
DON’T OVERCHARGE YOUR DEVICE. UNPLUG IT OR REMOVE THE BATTERY WHEN IT’S FULLY CHARGED.
SIOUX CITY FIRE RESCUE HAS ALREADY STARTED SCHOOL VISITS AT EACH SIOUX CITY ELEMENTARY SCHOOL TO LEARN FIRE SAFETY.
THIS SUNDAY, OCTOBER 5TH, THE DAKOTA CITY FIRE DEPARTMENT WILL HOST AN OPEN HOUSE.
THE OPEN HOUSE STARTS AT THE JACKSON, NEBRASKA FIRE STATION AT 232 HOPE STREET IN JACKSON FROM 10:30AM TO NOON.
IT CONTINUES AT THE DAKOTA CITY FIRE STATION AT 208 S. 21ST STREET IN DAKOTA CITY FROM 1:00PM TO 3:00PM.
THE DEPARTMENT WILL BE DISPLAYING THEIR NEW AMBULANCE, ALONG WITH OTHER FIRE AND RESCUE EQUIPMENT.
THERE WILL BE FIRE PREVENTION INFORMATION AVAILABLE ALONG WITH FOOD AND REFRESHMENTS SERVED AT BOTH LOCATIONS.