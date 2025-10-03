DM SCHOOL BOARD SUES SUPERINTENDENT SEARCH FIRM

THE DES MOINES SCHOOL BOARD MET IN CLOSED SESSION FRIDAY AND THEN ANNOUNCED A LAWSUIT AGAINST THE SEARCH FIRM USED IN THE HIRING OF FORMER SUPERINTENDENT IAN ROBERTS.
SCHOOL BOARD PRESIDENT JACKIE NORRIS READ A STATEMENT SAYS J-G CONSULTING DID NOT DO ITS JOB.
ROBERTS LOST HIS AUTHORIZATION TO WORK IN THE UNITED STATES WELL BEFORE HE WAS HIRED TO LEAD IOWA’S LARGEST SCHOOL DISTRICT, AND WAS ARRESTED BY ICE AGENTS ONE WEEK AGO.
THE ARREST RAISED SEVERAL OTHER QUESTIONS ABOUT WHETHER THE BACKGROUND INFORMATION HE GAVE WAS ACCURATE.
THE SCHOOL BOARD PAID THE CONSULTING FIRM 41-THOUSAND DOLLARS TO FIND CANDIDATES FOR THE JOB.
NORRIS, WHO IS A DEMOCRAT RUNNING TO REPLACE JONI ERNST IN THE U.S. SENATE, WAS ASKED ABOUT A FEDERAL INVESTIGATION INTO WHETHER THE DISTRICT VIOLATED HIRING PRACTICES, AND COMMENTS BY STATE OFFICIALS THAT THE SITUATION NEEDS TO BE INVESTIGATED.
SHE SUGGESTED THE GOVERNOR AND THE STATE HAD SOME RESPONSIBILITY IN THE HIRING OF ROBERTS:
A LOT OF THE INFORMATION ON ROBERTS WAS DISCOVERED ONLINE AFTER HE WAS ARRESTED.
NORRIS SAYS J-G CONSULTING WAS RESPONSIBLE FOR ADVERTISING, RECRUITMENT APPLICATION AND RESUME’ REVIEW, PUBLIC DOMAIN SEARCH, AND COMPLETE REFERENCE CHECKS OF QUALIFIED CANDIDATES.
ROBERTS WAS BORN IN GUYANA AND WAS CHARGED THURSDAY BY FEDERAL OFFICIALS WITH BEING AN ILLEGAL ALIEN IN POSSESSION OF FIREARMS.
A-T-F AGENTS FOUND THREE GUNS IN A SEARCH OF HIS HOME AFTER HIS ARREST LAST FRIDAY.
A LOADED GUN WAS ALSO FOUND IN THE DES MOINES PUBLIC SCHOOLS VEHICLE ROBERTS WAS USING WHEN HE WAS ARRESTED.